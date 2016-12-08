У Греції сьогодні пройде загальний 24-годинний страйк
Загальнонаціональний 24-годинний страйк у знак протесту проти проведених урядом заходів жорсткої економії пройде в четвер у Греції.
Про свою участь в страйку оголосили два найбільших профспілкових об'єднання держслужбовців країни - Загальна конфедерація праці та Верховна адміністрація цивільних службовців, передає ТАСС.
Зокрема, з 16:00 за місцевим часом не будуть ходити потяги метро, трамваї та приміські електрички, поїзди далекого прямування в четвер взагалі не вийдуть на маршрути. Також в портах залишаться і судна, що належать до Загальногрецької морської федерації.
Читайте такожВ Іспанії масово протестують проти великого обсягу домашніх завдань у школах
До страйку мають намір приєднатися лікарі, викладачі, працівники фінансового сектору, податкові інспектори.
Загальна конфедерація праці закликає всіх страйкуючих працівників прийняти участь у демонстрації на афінському Марсовому полі.
"Масова участь у 24-годинний загальний страйк у четвер і демонстрація на Марсовому полі стане нашою відповіддю для тих, хто продовжує руйнувати суспільство і економіку", - йдеться в заяві конфедерації.