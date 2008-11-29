Білорусь планує збільшити золотовалютні резерви

Білорусь планує за рахунок кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 2 млрд. дол. збільшити золотовалютні резерви держави в умовах світової кризи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного банку Білорусі.

“Білорусь звернулася за отриманням цього кредиту з метою збільшення державних золотовалютних резервів і створення «подушки безпеки», яка необхідна для стабільної роботи економіки в умовах світової фінансової кризи», - повідомили в прес-службі.

У Національному банку вважають успішним перший раунд переговорів з МВФ про виділення стабілізаційного кредиту. «Продовження обговорення питань, що мають технічний характер, очікується вже в грудні поточного року під час наступного візиту місії МВФ до Білорусі. Згідно з діючою в МВФ процедурою, після узгодження всіх технічних питань відповідний пакет документів буде представлений Виконавчій раді Фонду для остаточного затвердження», - уточнили в Нацбанку Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Білорусь звернулася до МВФ із запитом про виділення стабілізаційного кредиту у розмірі 2 млрд. дол. для підтримки національної економіки в умовах світової фінансової кризи.

В умовах світової фінансової кризи Білорусь тільки протягом жовтня використала 10% своїх золотовалютних резервів на підтримку національної економіки. На даний момент валютний резерв держави скоротився до 4,9 млрд. дол. Експерти прогнозують збільшення втрат у зв`язку з погіршенням умов для експорту білоруської продукції через світову кризу.

30 жовтня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив про необхідність лібералізації національної економіки. Глава білоруської держави зазначив, що поки що світова криза не відбилася на економіці Білорусі. «Хай це для нас менш актуально, ніж для інших країн, і ця криза найменше торкнулася Білорусі, але наша країна не живе ізольовано. Про всяк випадок треба готуватися до різних варіантів розвитку подій. Тому ось із цих позицій і необхідно розглянути питання функціонування білоруської економіки», - сказав він.

У той же час, 29 жовтня правління Національного банку Білорусі ухвалило рішення про надання за необхідності банкам беззаставних кредитів у національній валюті на строк до трьох місяців під 20% для підтримки ліквідності білоруських банків.