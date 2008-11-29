Саркозі: глобальна криза допоможе змінити світ

Глобальна економічна криза є можливістю "змінити світ" і допомогти країнам, що розвиваються, подолати злидні. Таку думку висловив президент Франції Ніколя Саркозі.

Він також зазначив, що світ не може продовжувати "вести бізнес як раніше" і застеріг багаті нації від "принесення в жертву" бідних у спробі знайти виходи з "безпрецедентної фінансової кризи", передає Associated Press.