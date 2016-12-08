У ЦВК Росії поставили крапку у питанні дострокових президентських виборів

За словами Памфілової, їй набридло "як папузі" без кінця спростовувати повідомлення про дострокові вибори, передає Радіо Свобода.

Вона наголосила, що голосування відбудеться в визначений законом час – у березні 2018 року.

Припущення про перенесення виборів у Росії почали обговорювати в російських ЗМІ у вересні в зв’язку із запланованим в проекті бюджету на 2017 рік виділенням 15 мільярдів рублів для Центрвиборчкому. Тоді Памфілова спростувала ці чутки. Повідомлення про дострокові вибори неодноразово спростовували і в Кремлі.

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Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що ще не вирішив, чи буде він вкотре балотуватися на посаду глави держави.

У середині листопада джерела російського телеканалу «Дождь» повідомляли, що в Кремлі обговорювали план провести вибори президента Росії не в березні 2018 року, коли офіційно закінчиться термін повноважень Володимира Путіна, а на рік раніше – навесні 2017 року. Однак від цієї ідеї нібито відмовилися після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.