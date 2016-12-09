Понад 50 тисяч бойовиків ІД вбито під час операції в Сирії та Іраку - Пентагон
За час операції очолюваної США коаліції проти екстремістського угруповання "Ісламська держава" в Сирії та Іраку були вбиті щонайменше 50 тисяч джихадистів.
Про це повідомив офіційний представник Пентагону, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами представника американського відомства, число загиблих джихадистів ІД в ході операції, що почалася восени 2014 року, говорить про ефективність дій коаліції, і американських військових зокрема.
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Як підкреслив представник Пентагону, 50 тисяч загиблих джихадистів - це досить скромні оцінки втрат "Ісламської держави" в Сирії і Іраку.
За даними Пентагону, до початку листопада США завдали по "Ісламській державі" в Сирії та Іраку понад 12 тисяч авіаударів.
Раніше УНІАН повідомляв, що проурядові сили встановили контроль над лівійським містом Сирт, який перебував під владою терористичної організації "Ісламська держава".