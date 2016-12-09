Понад 50 тисяч бойовиків ІД вбито під час операції в Сирії та Іраку - Пентагон

05:03, 09 грудня 2016
Світ
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За час операції очолюваної США коаліції проти екстремістського угруповання "Ісламська держава" в Сирії та Іраку були вбиті щонайменше 50 тисяч джихадистів.

REUTERS

Про це повідомив офіційний представник Пентагону, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами представника американського відомства, число загиблих джихадистів ІД в ході операції, що почалася восени 2014 року, говорить про ефективність дій коаліції, і американських військових зокрема.

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Як підкреслив представник Пентагону, 50 тисяч загиблих джихадистів - це досить скромні оцінки втрат "Ісламської держави" в Сирії і Іраку.

За даними Пентагону, до початку листопада США завдали по "Ісламській державі" в Сирії та Іраку понад 12 тисяч авіаударів.

Раніше УНІАН повідомляв, що проурядові сили встановили контроль над лівійським містом Сирт, який перебував під владою терористичної організації "Ісламська держава".

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Теги: #ІДІЛ#ісламісти#Пентагон