Обама сьогодні оголосить про ключові призначення

Обраний Президент США Барак ОБАМА проведе у понеділок в Чикаго прес-конференцію, на якій оголосить про призначення на ключові пости у своїй майбутній адміністрації у сфері національної безпеки, зокрема пости держсекретаря та керівника Пентагону.

Як повідомляє РІА «Новости»,за інформацією представників штабу перехідної адміністрації Б.ОБАМИ, на прес-конференції разом з Б.ОБАМОЮ будуть присутні сенатор-демократ і колишня перша леді США Гіларі КЛІНТОН, кандидатуру якої він висуне на пост держсекретаря США, а також міністр оборони США Роберт ҐЕЙТС, якому буде запропоновано залишитися на цій посаді.

Також Б.ОБАМА оголосить про призначення новим радником Президента США з національної безпеки колишнього верховного головнокомандувача об`єднаних збройних сил НАТО в Європі, колишнього голови європейського командування ЗС США генерала морської піхоти у відставці Джеймса ДЖОНСА.