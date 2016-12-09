У США занепокоєні фактом ігнорування Трампом даних розвідслужб - ЗМІ

Про це повідомляє сайт телеканалу CBS News.

Посадові особи, які представляють американську розвідку, підтвердили, що обраний президент відмовився від багатьох щоденних брифінгів розвідки, які пропонувалися йому.

Двоє ключових сенаторів від Демократичної партії у Сенаті Бен Кардін та Даян Файнстайн висловили тривогу з цього приводу у газеті USA Today.

Читайте такожЖурнал Time назвав Трампа людиною року

"Дійсно, ми вважаємо це особливо тривожним, що обраний президент Трамп здебільшого відмовлявся від щоденних брифінгів розвідки. Президенти та обрані президенти, якщо поглянути у минулі десятиліття, починали свій день таким чином - з розуміння загроз національній безпеці та можливостей, з уточнюючих питань та прийняття жорстких рішень", - зазначили сенатори.

Водночас колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Леон Панетта в ефірі CBS News сказав, що "одне із занепокоєнь, яке я маю зараз, полягає у тому, що цей президент не отримує брифінги розвідки".

У свою чергу Райнс Прібус, кандидатуру якого Трамп обрав на посаду голови своєї адміністрації у Білому домі, заявив, що обраний президент приймає брифінги розвідки "доволі часто", і що з наближенням його інавгурації, кількість таких брифінгів тільки збільшуватиметься.