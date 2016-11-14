Керівником апарату Білого дому стане голова національного комітету республіканців
Дональд Трамп заявив, що керівником апарату Білого дому в його адміністрації стане голова національного комітету Республіканської партії Райнс Прібус, а головним радником — мільярдер і глава передвиборної кампанії Трампа Стів Беннон.
Про це повідомляє Дождь з посиланням на CNN.
«Стів і Райнс — висококваліфіковані лідери, які разом працювали над нашою кампанією і привели нас до історичної перемоги. Зараз вони обидва будуть зі мною в Білому домі, поки ми будемо працювати над тим, щоб знову зробити Америку великою», — заявив Трамп в прес-релізі.
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Прібус популярний серед різних груп в Республіканській партії. Вважається, що саме він доклав зусиль до об'єднання партії, коли деякі її члени відмовилися підтримувати Трампа в якості офіційного кандидата в президенти після праймеріз, зазначає CNN.
Стівен Беннон — колишній офіцер ВМС США і банкір. Він також керував консервативним виданням Breibart News. Беннон почав працювати в передвиборному штабі Трампа в серпні.