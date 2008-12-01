Велика Британія збирається відмовитися від фунта стерлінгів?!

Згідно із заявою голови Європейської Комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, незабаром Велика Британія може перейти на загальну європейську валюту - євро, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Виступаючи на французькому телебаченні, Ж.БАРРОЗУ сказав, що британські політики безпосередньо почали розглядати це питання через міжнародну фінансову кризу, наслідки якої для стабільності євро можуть виявитися менш болісними, ніж для фунта стерлінгів.

Відколи почалися ринкові обвали, вартість британського фунта суттєво впала порівняно з іншими валютами.

Проте на Даунінг-стріт заявляють, що позиція британського уряду з приводу входження країни в єврозону залишається незмінною. До того ж, як свідчать опитування громадської думки, більшість британців також виступає проти нової валюти.

Проте Ж.БАРРОЗУ вважає, що в умовах світової фінансової кризи не можна не враховувати очевидні плюси євро.

Голова Єврокомісії також заявив, що європейський центральний банк найближчим часом планує знизити відсоткові ставки.