В Румунії проходять вибори до парламенту

У Румунії в неділю, 11 грудня, проходять парламентські вибори, участь у яких беруть 11 партій і рухів, повідомляє ZN.ua.

Основними суперниками Соціал-демократична партія, яка перемогла на минулих виборах, та пропрезидентська Націонал-ліберальна партія.

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Румунський парламент складається з двох палат і обирається на чотири роки.

На даний час влада в країні знаходиться у технократичного уряду, який було сформовано в 2015 році після виходу у відставку прем'єр-міністра Віктора Понти та його кабінету.

Понта змушений був залишити свій пост на тлі масових протестів після пожежі в нічному клубі в Бухаресті, де загинуло 64 особи.