В Єгипті оголошено триденну жалобу у зв'язку з терактом у Каїрі

Як повідомляє Російська служба ВВС, глава держави також вимагає знайти і притягнути до відповідальності тих, хто скоїв цей злочин.

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Вибух стався близько 10 години ранку за місцевим часом. Десятки людей, які прийшли на недільну службу до церкви Святого Петра, яка розташована по сусідству із собором і створює з ним єдиний комплекс, дістали поранення і були доправлені до лікарні.

Відповідальність за напад взяла на себе нещодавно створене ісламістське воєнізоване угруповання «Хасм».