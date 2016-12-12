"Ісламська держава" відбила Пальміру у сирійської армії

Сирійські урядові війська покинули місто, незважаючи на підтримку російської авіації, повідомляє Associated Press з посиланням на представників опозиційних сирійських угруповань, передає Дождь.

Бойовики ІД змогли захопити місто через кілька годин після того, як сирійські війська за підтримки російської авіації витіснили терористів з міста. Після цього терористи атакували Пальміру з декількох сторін, через що сирійські війська були змушені відступити.

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Джерело сирійського державного агентства SANA у військових силах Сирії повідомило, що до бойовиків ІД у Пальміри могло приєднатися підкріплення з міста Ракка, який вважається столицею «Ісламської держави».

Губернатор сирійській провінції Хомс, в якій знаходиться Пальміра, Татал Баразі повідомив по місцевому телеканалу, що бойовики «Ісламської держави» взяли контроль над Пальмірою, повідомляє Reuters.