"Ісламська держава" відбила Пальміру у сирійської армії
Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» захопили сирійське місто Пальміра.
Сирійські урядові війська покинули місто, незважаючи на підтримку російської авіації, повідомляє Associated Press з посиланням на представників опозиційних сирійських угруповань, передає Дождь.
Бойовики ІД змогли захопити місто через кілька годин після того, як сирійські війська за підтримки російської авіації витіснили терористів з міста. Після цього терористи атакували Пальміру з декількох сторін, через що сирійські війська були змушені відступити.
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Джерело сирійського державного агентства SANA у військових силах Сирії повідомило, що до бойовиків ІД у Пальміри могло приєднатися підкріплення з міста Ракка, який вважається столицею «Ісламської держави».
Губернатор сирійській провінції Хомс, в якій знаходиться Пальміра, Татал Баразі повідомив по місцевому телеканалу, що бойовики «Ісламської держави» взяли контроль над Пальмірою, повідомляє Reuters.