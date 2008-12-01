Український міністр привітав Хілларі Клінтон

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО привітав сьогодні Хілларі КЛІНТОН у зв’язку з рішенням новообраного Президента США Барака ОБАМИ призначити її на посаду Державного секретаря США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, В.ОГРИЗКО підкреслив, що прийняте рішення є свідченням визнання високого міжнародного авторитету Х.КЛІНТОН.

Він також відзначив, що в Україні добре знають позицію Х.КЛІНТОН на підтримку демократичного вибору народу України та його права самостійно визначати власне майбутнє.

Міністр висловив тверде переконання, що стратегічне партнерство і надалі залишатиметься наріжним каменем у відносинах України та США.

Як повідомляв УНІАН, обраний Президент США Барак ОБАМА сьогодні призначив сенатора Хілларі КЛІНТОН держсекретарем, звернувся до нинішнього міністра оборони США Роберта ГЕЙТСА з проханням залишитися на посаді голови військового відомства, а також зробив ряд інших важливих призначень: консультувати Обаму з питань національної безпеки буде колишній верховний головнокомандуючий об`єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Джонс, міністром юстиції стане Ерік Холдер - перший в історії афроамериканець на цій посаді, представником США в ООН названа Сьюзан Райс, яка за Білла Клінтона займала посаду помічника держсекретаря.

Раніше Обама вже розповів про ряд призначень. Міністром фінансів після інавгурації Обами стане Тімоті Гайтнер, а колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс стане головним радником з економічних питань.