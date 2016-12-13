Меркель закликала Трампа не ставити під питання політику "одного Китаю"

Про це Меркель сказала у понеділок, 12 грудня, в Берліні, передає Deutsche Welle.

"Ми дотримуємося, як і раніше, політики "одного Китаю" та не змінимо нашої позиції", - сказала Меркель.

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Голова комітету закордонних справ Бундестагу Норберт Реттґен застеріг від "негативних наслідків" для Європи в разі, якщо Трамп порушить згадану політику і визнає уряд Тайваню.

Експерти також попереджають про можливе проведення Китаєм військових навчань та ракетних стрільб поблизу Тайваню.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що США не обов'язково мають дотримуватися своєї давньої позиції, згідно з якою Тавань є частиною "одного Китаю".