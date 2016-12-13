Меркель закликала Трампа не ставити під питання політику "одного Китаю"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала новообраного президента США Дональда Трампа не ставити під питання довготривалу політику "одного Китаю".
Про це Меркель сказала у понеділок, 12 грудня, в Берліні, передає Deutsche Welle.
"Ми дотримуємося, як і раніше, політики "одного Китаю" та не змінимо нашої позиції", - сказала Меркель.
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Голова комітету закордонних справ Бундестагу Норберт Реттґен застеріг від "негативних наслідків" для Європи в разі, якщо Трамп порушить згадану політику і визнає уряд Тайваню.
Експерти також попереджають про можливе проведення Китаєм військових навчань та ракетних стрільб поблизу Тайваню.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що США не обов'язково мають дотримуватися своєї давньої позиції, згідно з якою Тавань є частиною "одного Китаю".