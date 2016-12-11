Трамп: США не зобов'язані дотримуватися політики Китаю щодо Тайваню

Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News, поставивши під сумнів близько 40 років політики Вашингтону щодо Пекіна, передає Reuters.

"Я повністю розумію політику "одного Китаю", але я не знаю, чому ми повинні бути пов'язані політикою "одного Китаю", якщо тільки ми не досягнемо домовленостей з Китаєм в інших речах, включаючи торгівлю", - сказав Трамп.

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Також Трамп зазначив, що не Китаю вирішувати, чи повинен він приймати дзвінок від тайванського лідера Цай Інвень.

"Я не хочу, щоб Китай диктував мені, і цей дзвінок був запропонований мені. Це був дуже приємний дзвінок. Короткий. І з якого дива якась інша нація може говорити мені, приймати дзвінок чи ні?", - сказав Трамп.

Також Трамп розкритикував Китай за його валютну політику, дії в Південно-Китайському морі, та за позицію щодо Північної Кореї, проблему з якою Китай "міг вирішити, але зовсім не допомагає США в цьому питанні".

Раніше УНІАН повідомляв, що обраний президент США Дональд Трамп вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню.

З 1979 року в США діє закон про відносини з Тайванем. Закон закріплює співпрацю США і Тайваню в багатьох сферах, але не передбачає загальноприйнятих дипломатичних відносин.

Китай розглядає Тайвань не як окрему країну, а як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем.