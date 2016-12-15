Дивовижні фото повного місяця над Парижем (фотогалерея)
12:23, 15 грудня 2016Світ
2012 0
В ніч з 14 на 15 грудня над французькою столицею Парижем зійшов неймовірної краси повний місяць.
Фото небесного явища опубліковало агентство Reuters.
Як повідомляв УНІАН, місяць тому над Землею зійшов найвидовищніший у цьому році "супермісяць".
Як стверджують експерти, востаннє супутник Землі аж так близько підходив до планети у далекому січні 1948 року.
Наступного разу побачити схоже явище можна буде аж 25 листопада 2034 року.
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