Дивовижні фото повного місяця над Парижем (фотогалерея)

12:23, 15 грудня 2016
Світ
2012 0

В ніч з 14 на 15 грудня над французькою столицею Парижем зійшов неймовірної краси повний місяць.

Фото небесного явища опубліковало агентство Reuters.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому над Землею зійшов найвидовищніший у цьому році "супермісяць"

Як стверджують експерти, востаннє супутник Землі аж так близько підходив до планети у далекому січні 1948 року.

Наступного разу побачити схоже явище можна буде аж 25 листопада 2034 року.

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Теги: #Париж#місяць#фотогалерея