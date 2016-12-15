Дивовижні фото повного місяця над Парижем (фотогалерея)

Фото небесного явища опубліковало агентство Reuters.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому над Землею зійшов найвидовищніший у цьому році "супермісяць".

Як стверджують експерти, востаннє супутник Землі аж так близько підходив до планети у далекому січні 1948 року.

Наступного разу побачити схоже явище можна буде аж 25 листопада 2034 року.