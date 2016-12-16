Обама: Вашингтон вжиє відповідних заходів проти російських хакерів

"Вважаю, що немає жодних сумнівів у тому, що у випадку, коли іноземний уряд намагається вплинути на чистоту наших виборів, ми повинні прийняти заходи", - сказав Барак Обама в інтерв'ю радіостанції NPR, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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За словами американського президента, США вживуть заходів у відповідний, з їх точки зору, момент.

"Деякі з них [заходів] можуть бути цілком очевидними і про них буде відомо. А про деякі - ні", - пояснив Обама.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, комісія зі сприяння виборам США піддалася кібератаці після президентських виборів.