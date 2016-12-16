Комісія зі сприяння виборам США піддалася кібератаці після президентських виборів - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані правоохоронних органів і фірму, що працює в сфері інформаційної безпеки, передає Дождь.

Про злом стало відомо, коли компанія Recorded Future, що працює в сфері IT-безпеки, виявила на «чорному» онлайн-ринку виставлені на продаж дані для входу в комп'ютери комісії. Діючи в якості потенційних покупців, представники компанії вийшли на «російськомовного хакера, який отримав реєстраційні дані понад 100 співробітників за допомогою вразливості в системі», пише Reuters.

Читайте такожБілий дім звинуватив Трампа в заохоченні російських хакерів

Хакер намагався продати цю інформацію уряду близькосхідної держави за кілька тисяч доларів, але правоохоронним органам вдалося втрутитися і зупинити витік інформації.

Комісія по сприянню виборів у своїй заяві зазначила, що розслідування інциденту веде ФБР.

Робота комісії полягає в сертифікації систем, що використовуються при голосуванні, та при розробці технічних стандартів для виборів.

Повідомляється, що хакер отримав доступ до закритої інформації про проблеми з обладнанням, яке застосовується в ході виборів. Теоретично ці дані можна використовувати для атаки на конкретні машини обробки бюлетенів, зазначає Reuters з посиланням на експерта у сфері кібербезпеки.

При цьому система голосування в США децентралізована, а інформації про масштабні порушення на листопадових президентських виборах не надходило.