"Поїхала в Москву і зв'язок урвався": екс-дружина командира російських найманців на Донбасі шукала його в "Жди меня"

Про це повідомляє «Газете.Ru».

Повідомляється, що Щербініна залишила заявку в телепередачі в липні 2015 року.

«У 2000 році я поїхала в Москву, мій чоловік залишався в Печорах. Командував військовою частиною на кордоні з Естонією. Більше ми не бачилися. Через рік він телефонував моїй мамі в Буденновск. Потім я дзвонила в частину, де був вже новий командир, який не володів інформацією про його місцезнаходження. Зв'язок урвався. Він, як і я, народився у 1970 році. Допоможіть знайти. У червні 2015 його бачили в Краснодарському краї, Горячий Ключ, він приїжджав до когось з військових, але точної інформації немає. Я впевнена, що він теж хоче знати про мене, якщо він живий», - йдеться у заявці.

Видання відправило Олені нечисленні фотографії Дмитра Уткіна, які є в інтернеті, і жінка підтвердила, що на них зображен її колишній чоловік.

«Так, це він - Дмитро Валерійович Уткін. І якщо він в гарячих точках, то це на нього дуже схоже...», - сказала вона.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що "Вагнер" був на прийомі в Кремлі.

Російське видання «Фонтанка» вперше розповіла про існування «ПВК Вагнера» в березні цього року. За даними видання, в Сирії загинули десятки росіян, які не входять до складу регулярної армії, а знаходяться там у складі приватної військової компанії. У загальній складності «Фонтанка» оцінювала кількість цих військових в 400 чоловік.

Головою ПВК видання називає підполковника запасу Дмитра Уткіна з позивним Вагнер. Як стверджувало видання, Уткін після звільнення в запас у чині підполковника працював у Moran Security Group (MSG), приватній компанії з охорони морських суден. В 2013 році в складі MSG була сформована структура «Слов'янський корпус», яка почала брати участь у конфлікті в Сирії на боці сил президента країни Башара Асада.

За даними «Фонтанки», в 2014 році Уткін створив підрозділ, що отримало назву «ПВК Вагнера». Його члени спочатку воювали на стороні "ДНР" і "ЛНР", а потім вирушили до Сирії.

Про існування приватної військової компанії під керівництвом Вагнера також писали західні ЗМІ. За даними The Wall Street Journal, в жовтні 2015 року в Сирії загинули дев'ять найманців ПВК. У свою чергу, Sky News повідомляв про загибель в Сирії до 600 учасників формування.

Як писав журнал РБК, база ПВК може знаходитися в селі Молькино в Краснодарському краї, а сама група знаходиться під кураторством Головного розвідувального управління Генштабу збройних сил Росії. Видання оцінювало витрати на «групу Вагнера» в розмірі від 5,1 млрд до 10,3 млрд рублів.