"Майдан" у Польщі: у країні другу доби тривають акції протесту

Маніфестанти всю ніч лишалися біля будівлі парламенту і поки що не планують розходитися, передає 5 канал.

Сьогодні опівдні планують також акцію протесту біля конституційного суду. Для її убезпечення влада стягує до Варшави правоохоронців з усієї країни.

Тим часом опозиційні депутати з партії "Громадянська платформа" блокують президію та трибуну. Робити це вони планують принаймні до вівторка. Вони вимагають від Сейму скасувати скандальні норми.

Водночас Rzeczpospolita повідомляє, що 19 грудня опівдні відбудуться переговори маршалка Сенату Станіслава Карчевського з представниками засобів масової інформації щодо організації роботи журналістів у Сеймі.

"Ніхто ніколи не хотів обмежувати доступ журналістів на важливих політичних подій", – запевнив спікер польського Сенату.

Читайте такожГлава МВС Польщі закликав розцінювати акції протесту як спробу перевороту

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло закликає опозицію до діалогу, а у МВС вбачають у діях депутатів "Громадської платформи" спробу державного перевороту.

Події у Польщі вже прокоментував голова Європейської Ради Дональд Туск. Він закликав владу поважати народ та Конституцію і наголосив, що демократія, у якій позбавляють доступу до преси, стає такою ж нестерпною, як і диктатура.