Протести опозиції у Польщі: Туск подякував борцям за європейські стандарти

Туск також подякував опозиції за боротьбу за європейські стандарти демократії, передає Радіо 24.

"Після вчорашніх подій в сеймі і на вулицях Варшави... я звертаюся до тих, хто реально перебуває при владі в нашій країні, про повагу до людей, конституційних основ і цінностей, встановлених процедур і хороших традицій. А всіх тих, хто готовий, і показує це протягом багатьох місяців, боротися за європейські стандарти демократії тут, в Польщі, я б хотів щиро подякувати ", - заявив Туск.

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Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда звернувся до конфліктуючих сторін у польському Сеймі з закликом вгамувати емоції.

16 грудня опозиція заблокувала роботу парламенту і організувала акції протесту. 17 грудня демонстранти відновили акції протесту проти недемократичних, на їх думку, рішень влади.

Опозиційні депутати виступили проти обмеження доступу журналістів на слухання. На думку ініціаторів обмеження, журналісти заважають парламентарям працювати, і доступ до слухань можуть мати тільки п'ять польських телекомпаній.