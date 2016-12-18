"Майдан" по-польськи: до Варшави з усієї країни стягують поліцію

Про це заявив речник поліції Варшави Маріуш Мрозек, передає Польське радіо.

Їхній приїзд пов’язаний із подіями, які в неділю відбуватимуться у столиці.

Окрім анонсованої "Комітетом захисту демократії" маніфестації перед Конституційним судом, на стадіоні "Леґії" відбудеться футбольний матч. Як наголосив речник варшавської поліції, лише для його обслуговування потрібно близько 700 правоохоронців.

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Анонсована КЗД (польською - KOD, тобто Komitet Obrony Demokracji) демонстрація має розпочатися опівдні.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда звернувся до конфліктуючих сторін у польському Сеймі з закликом вгамувати емоції.

16 грудня опозиція заблокувала роботу парламенту й організувала акції протесту. 17 грудня демонстранти відновили акції протесту проти недемократичних, на їхню думку, рішень влади. Опозиційні депутати виступили проти обмеження доступу журналістів на слухання.

На думку ініціаторів обмеження, журналісти заважають парламентаріям працювати, і доступ до слухань можуть мати тільки п'ять польських телекомпаній.