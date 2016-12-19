Президент Польщі зустрівся з лідерами опозиції – ЗМІ

Про це повідомляє Польське радіо.

Президент Польщі запросив на перемовини до Президентського палацу лідерів опозиції: Ришарда Петру з партії «Сучасна», Владислава Косіняка-Камиша з Польської селянської партії, Павела Кукіза з «Кукіз’15» та Ґжеґожа Схетину з «Громадянської платформи».

Читайте такожГлава МВС Польщі закликав розцінювати акції протесту як спробу перевороту

За словами керівника прес-служби канцелярії президента Польщі Марек Маґєровський, обговорювалися питання про регулювання роботи ЗМІ в Сеймі і «спірне, на думку деяких спостерігачів, голосування в Колонній залі».

«Переговори загалом мають заспокоїти настрої, щоб повернутися до нормального, цивілізованого політичного діалогу», – сказав керівник канцелярії президента Польщі.

За словами Маґєровського, президент доручив провести юридичний аналіз частини засідання Сейму 16 грудня.

Очікується, що у понеділок президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з лідером партії «Право і справедливість» Ярославом Качинським та спікером Сейму Мареком Кухцінським.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі тривають акції протесту. На вулиці вийшли люди, обурені недемократичними, на їхню думку, діями влади, зокрема обмеженням доступу журналістів до слухань у Сеймі.