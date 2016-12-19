Президент Польщі зустрівся з лідерами опозиції – ЗМІ
Президент Польщі Анджей Дуда у неділю провів у Варшаві зустріч з лідерами опозиції у президентському палаці.
Про це повідомляє Польське радіо.
Президент Польщі запросив на перемовини до Президентського палацу лідерів опозиції: Ришарда Петру з партії «Сучасна», Владислава Косіняка-Камиша з Польської селянської партії, Павела Кукіза з «Кукіз’15» та Ґжеґожа Схетину з «Громадянської платформи».
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За словами керівника прес-служби канцелярії президента Польщі Марек Маґєровський, обговорювалися питання про регулювання роботи ЗМІ в Сеймі і «спірне, на думку деяких спостерігачів, голосування в Колонній залі».
«Переговори загалом мають заспокоїти настрої, щоб повернутися до нормального, цивілізованого політичного діалогу», – сказав керівник канцелярії президента Польщі.
За словами Маґєровського, президент доручив провести юридичний аналіз частини засідання Сейму 16 грудня.
Очікується, що у понеділок президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з лідером партії «Право і справедливість» Ярославом Качинським та спікером Сейму Мареком Кухцінським.
Як повідомляв УНІАН, у Польщі тривають акції протесту. На вулиці вийшли люди, обурені недемократичними, на їхню думку, діями влади, зокрема обмеженням доступу журналістів до слухань у Сеймі.