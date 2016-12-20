Колегія виборщиків затвердила перемогу Трампа на президентських виборах у США

Про це пише The New York Times.

Зокрема, кількість виборців, які віддали свої голоси за Дональда Трампа, перевищила мінімально необхідний поріг у 270 голосів. Цього достатньо для офіційного визнання Трампа обраним президентом США.

Поріг 270 голосів Трамп подолав після того, як штат Техас віддав йому 36 голосів.

За останніми даними Fox News, Дональду Трампу віддали свої голоси 304 виборщики, а за Хілларі Клінтон - 169. Зазначається, що голосування ще триває в низці штатів.

Усього в голосуванні беруть участь 538 виборщиків, що дорівнює кількості депутатів конгресу: 100 сенаторів, 435 членів палати представників і три делегати від столичного округу Колумбія. Виборщики голосують окремо за Трампа та віце-президента Майка Пенса.

Голосування членів колегії виборщиків проходить в столицях штатів. Очікується, що до 6 січня бюлетені виборців опиняться в конгресі США, який перерахує голоси і завізує результат.

Як відзначає NYT, після голосування на виборах, яке відбулося 8 листопада, противники Трампа почали кампанію, в ході якої закликали виборців голосувати за кого завгодно, тільки не за Трампа.