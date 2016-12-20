Поліція вважає, що водій вантажівки в центрі Берліна навмисно в'їхав у натовп

08:21, 20 грудня 2016
Світ
1127 0

Поліція Берліну вважає, що вантажівка була навмисно спрямована в натовп на різдвяному ярмарку.

Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в заяві відомства в офіційному twitter.

«Наші дослідники вважають, що вантажівка була навмисно спрямована в натовп на різдвяному ярмарку на Брайтшайдплац», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожФура в'їхала у натовп в Берліні (фотогалерея)

Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком, який знаходиться біля церкви Гедехніскірхе.

Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 людей постраждали.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракт в Берліні
Теги: #Берлін