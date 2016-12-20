Поліція вважає, що водій вантажівки в центрі Берліна навмисно в'їхав у натовп
08:21, 20 грудня 2016Світ
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Поліція Берліну вважає, що вантажівка була навмисно спрямована в натовп на різдвяному ярмарку.
Ілюстрація / REUTERS
Про це йдеться в заяві відомства в офіційному twitter.
«Наші дослідники вважають, що вантажівка була навмисно спрямована в натовп на різдвяному ярмарку на Брайтшайдплац», – йдеться в повідомленні.
Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz gesteuert wurde— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 декабря 2016 г.
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Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком, який знаходиться біля церкви Гедехніскірхе.
Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 людей постраждали.
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