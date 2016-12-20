США призупинили роботу дипмісії в Туреччині після стрілянини біля посольства в Анкарі

Про це йдеться в повідомленні американського посольства в Туреччині у твіттері.

US Embassy in Ankara and Consulates Istanbul and Adana closed for normal operations today. Visa appointments will be rescheduled. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 20 декабря 2016 г.

«Посольство США в Анкарі та консульства в Стамбулі і Адані сьогодні закриті для роботи в штатному режимі. Співбесіди на візу будуть перенесені», – йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова.

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Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер.

Нападник був убитий в ході операції поліції.

Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.

Після вбивства російського посла в Анкарі, інший озброєний чоловік намагався увійти до посольства США, розташованого також у столиці Туреччини.