Опубліковано відео вбивства російського посла

Опублікувало запис турецьке телебачення.

На відео можна помітити, що молодий чоловік, одягнений в костюм, вистрілив дипломату в спину, після чого випустив кілька куль у повітря. За деякими даними, злочинець проник в будівлю, показавши охоронцям поліцейське посвідчення.

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Зазначається, що у посла стріляли під час його промови на відкритті художньої виставки в Анкарі. Крім Карлова поранення отримали ще кілька людей.