Озброєний чоловік намагався увійти до посольства США у Туреччині

Про це повідомляє ТСН з посиланням на турецьке видання Daily Sabah.

Зазначається, що поліція нейтралізувала нападника і взяла його під варту. Видання додає, що чоловік вистрілив у повітря, у опублікувало його фото і відео.

Посольство США в Анкарі повідомило, що небезпечний інцидент вже завершився, але поліція все ще працює на місці події. Співробітникам посольства було дозволено покинути амбасаду.

В американському посольстві рекомендують уникати району, де розташована їхня будівля, принаймні до ранку вівторка, 20 грудня. Також радять моніторити місцеві ЗМІ щодо ситуації в Анкарі.

