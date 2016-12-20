Британія на початку наступного року представить детальний план Brexit - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

Мей пообіцяла на початку наступного року виступити з промовою, щоб окреслити урядовий підхід щодо виходу з ЄС.

Вона також сказала, що має намір дотримуватися дворічної програми виходу з ЄС після ініціювання запуску 50 статті Лісабонського договору. "Я виступатиму з промовою на початку наступного року, щоб викласти докладніше про наш підхід та можливості, які, на мою думку, ми маємо як країна для впровадження цього процесу, просування по-справжньому глобальної Британії, яка тісно взаємодіє і торгує з усіма країнами по усьому світу", - заявила Мей.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що уряд Великої Британії запевнив Євросоюз, що запустить статтю 50 Лісабонського договору, яка регламентує механізм виходу країни з ЄС, до кінця березня наступного року.

23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з ЄС. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія є членом Євросоюзу упродовж 43 років.