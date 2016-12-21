Сирійські повстанці взяли на себе відповідальність за вбивство російського посла - ЗМІ
Сирійське повстанське угруповання Джейш аль-Фатх взяло на себе відповідальність за вбивство російського посла в Туреччині Андрія Карлова.
Про це повідомляє бельгійська компанія ESISC (Європейський центр стратегічної розвідки і безпеки) у твіттері.
«Джаїш Аль-Фатх бере на себе відповідальність за вбивство російського посла в Анкарі», – йдеться в повідомленні.
Turkey/Russia/FLASH: Jaish Al-Fatah claims responsibility for the murder of Russian Ambassador in Ankara https://t.co/DelDUXQAha— ESISC (@EsiscTeam) 21 декабря 2016 г.
#BREAKING Jaish al-Fatah put out a statement claiming responsibility for the murder of Russian ambassador to #Turkeyhttps://t.co/ATWwhK2ZVzpic.twitter.com/3q3aeomx23— Hakan Büyük (@hakbuyuk) 21 декабря 2016 г.
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Довідка. Джаїш Аль-Фатх (або «Армія зовоювання») являє собою коаліцію бойових фракцій, що борються проти уряду Башара Асада в громадянській війні. Діє, в основному, в області Ідліб: деякі групи діють також в областях Хама і Латакія.