Сирійські повстанці взяли на себе відповідальність за вбивство російського посла - ЗМІ

14:09, 21 грудня 2016
Світ
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Сирійське повстанське угруповання Джейш аль-Фатх взяло на себе відповідальність за вбивство російського посла в Туреччині Андрія Карлова.

Місце вбивства посла РФ, ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє бельгійська компанія ESISC (Європейський центр стратегічної розвідки і безпеки) у твіттері.

«Джаїш Аль-Фатх бере на себе відповідальність за вбивство російського посла в Анкарі», – йдеться в повідомленні.

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Довідка. Джаїш Аль-Фатх (або «Армія зовоювання») являє собою коаліцію бойових фракцій, що борються проти уряду Башара Асада в громадянській війні. Діє, в основному, в області Ідліб: деякі групи діють також в областях Хама і Латакія.

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Теги: #Росія#Туреччина#посол