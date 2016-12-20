Убивство російського посла в Туреччині: з'явилося повне відео

Відеозапис з'явився у вівторок на Youtube-каналі XOxu TV.

Як можна побачити на записі, стрілок стоїть позаду посла й займає позицію, з якої зручно стріляти.

Далі чути звуки стрілянини й видно, як російський посол падає.

Читайте також"Вбивця стояв позаду посла. Як друг або охоронець": фотограф AP розповів, як загинув російський дипломат у ТуреччиніЯк повідомляв УНІАН,19 грудня в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова.

Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер. Нападник був убитий у ході операції поліції.

Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.