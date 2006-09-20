Жодного засідання комісії Ющенко-Путін ще не відбулося

У Москві «виходять із того, що в найближчій перспективі необхідно провести засідання великої міждержавної комісії Росії та України».

Про це заявив сьогодні офіційний представник МЗС Росії Михайло КАМИНІН, повідомляє ІТАР-ТАРС.

«Але до цього ми вважаємо за доцільне відпрацювати конкретні питання співпраці Росії та України в рамках підкомісій», - сказав М.КАМИНІН.

Представник МЗС РФ зазначив, що «лише після того, як пройде цей раунд засідань підкомісій, і на ньому будуть ухвалені певні рішення з тих або інших напрямків співпраці, можна говорити про терміни скликання великої комісії».

Міждержавну комісію Ющенко-Путін було створено 8 травня 2005 року. Проте жодного засідання комісії досі не відбулося.