У Мінтрансі РФ вважають передчасними розмови про теракт на борту ТУ-154

Відпрацьовується весь спектр імовірних причин катастрофи в районі Сочі, передає ТАСС із посиланям на голову Мінтрансу Росії.

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Бортові самописці Ту-154 не обладнані радіомаяками, їх будуть шукати з допомогою радіолокаторів, повідомив глава Мінтрансу РФ Максим Соколов. Говорити про теракт передчасно, підкреслив він.

За повідомленням Міноборони РФ, зараз пошукові роботи у Чорному морі ведуть 32 судна і катери, 80 водолазів, п'ять вертольотів, безпілотники і телекеровані глибоководні апарати.

Наразі до району пошуків продовжують прибувати додаткові сили пошуково-рятувального забезпечення - кораблі, водолази і авіаційна техніка. "У пошуках задіяно 32 судна і катери, 80 водолазів, п'ять вертольотів, БПЛА і телекеровані глибоководні апарати", - йдеться в повідомленні.

"У район пошуку очікується прибуття рятувальних суден Чорноморського Флоту з обладнанням, що дає змогу виконувати складні водолазні роботи на глибинах до 400 м", - додали у відомстві.

Також на аеродромі Адлер у постійній готовності перебувають чотири літаки Іл-76 військово-транспортної авіації.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 особи, включаючи журналістів і Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли до Сирії, де мали виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.

На даний момент виявлено тіла 12 загиблих.

За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

Понеділок, 26 грудня, оголошено в Росії загальнонаціональним днем жалоби за загиблими в результаті авіакатастрофи в Чорному морі.