У Міноборони РФ стверджують, що літак Ту-154 був технічно справний

Про це заявив начальник служби безпеки польотів Збройних сил Росії Сергій Байнетов, як повідомляє BBC.

"Літак був технічно справний. Останні регламентні роботи проводилися у вересні 2016 року", - сказав Байнетов в ефірі телеканалу "Росія 24".

Читайте такожУ Мінтрансі РФ вважають передчасними розмови про теракт на борту ТУ-154

Він також підкреслив, що командир екіпажу майор Роман Волков був льотчиком першого класу, а екіпаж неодноразово виконував польоти в Сирію.

Міноборони тим часом повідомило, що визначено можливе місце падіння літака.

"У цьому районі до обстеження рельєфу дна приступили кораблі, обладнані гідролокаторами бічного огляду. Продовжується перекидання літаками ВТА водолазів та водолазного обладнання з пунктів постійної дислокації", - йдеться в повідомленні прес-служби міноборони.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.

Артисти прямували до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами. Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя.

За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака не вижив.