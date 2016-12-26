Мінтранс РФ назвав основні версії катастрофи Ту-154 над Чорним морем

Про це повідомив міністр транспорту РФ Максим Соколов, передає РІА Новости.

"Метою роботи урядової комісії не є встановлення причин, що призвели до катастрофи, до цієї аварії. Однак хочу сказати, що для організації роботи нам необхідно розуміти, що ж все-таки сталося з літаком. Сьогодні, наскільки нам відомо, основні версії не включають в себе версію терористичного акту, тому ми виходимо з того, що причинами цієї катастрофи могли б бути або технічний стан, або помилки пілотування", — повідомив він.

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Глава Мінтрансу РФ наголосив, що причини встановлює слідство, а також спеціальна технічна комісія міністерства оборони.

Раніше начальник служби безпеки польотів Збройних сил Росії Сергій Байнетов заявив, що літак Ту-154, який зазнав катастрофи над Чорним морем, був технічно справний.

"Літак був технічно справний. Останні регламентні роботи проводилися у вересні 2016 року", - сказав Байнетов в ефірі телеканалу "Россия 24".

Він також наголосив, що командир екіпажу майор Роман Волков був льотчиком першого класу, а екіпаж неодноразово виконував польоти до Сирії.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.