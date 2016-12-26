У Туреччині за тиждень затримали понад 1600 підозрюваних у причетності до путчу та тероризму

Про це у понеділок, 26 грудня, повідомляє агентство dpa з посиланням на міністерство внутрішніх справ Туреччини, пише Deutsche Welle.

Відповідно до цієї інформації, 516 затриманих перебувають у слідчих ізоляторах.

Спецоперація, котра проводилася протягом останнього тижня, була спрямована переважно проти підозрюваних у зв'язках з рухом Фетхуллаха Гюлена - ісламського проповідника, котрий живе у США, і на якого Анкара покладає відповідальність за провальну спробу путчу влітку 2016 року.

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Як повідомили у МВС Туреччини, у рамках антитерористичної операції були видані ордери на арешт 426 підозрюваних прибічників руху Гюлена, а також 78 ордерів щодо підозрюваних у зв'язках з "Робітничою партією Курдистану" (РПК), яку в Туреччині вважають терористичною організацією. Ще 12 ордерів видані на затримання 12-ти осіб, яким закидають зв'язки з терористичною організацією "Ісламська держава", зазначає агентство Reuters.

Крім того, під час боїв з прибічниками РПК було убито чотирьох "терористів" і затримано п'ятьох осіб, заявило турецьке міністерство внутрішніх справ. Також у відомстві повідомили, що затримано також 1960 нелегальних мігрантів, з них 419 - на морі, щодо 13 з яких було видані ордери на арешт. Також затримані 29 підозрюваних перевізників нелегалів.