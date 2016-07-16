Ердоган дізнався про путч у Туреччині за кілька годин до його початку - ЗМІ

Про це пише у своєму блозі політичний оглядач Віктор Трофименко, передає ТСН.

Цю інформацію Трофименку повідомив знайомий капітан турецької армії, який безпосередньо брав участь у заколоті.

За словами джерела, президенту Туреччини Реджепу Ердогану стало відомо про підготовку до перевороту за декілька годин до його початку.

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"Виказали заколотників два вищих офіцери турецької армії, які тепер допомагають скласти списки тих військових, які підлягають арешту", - пише Трофименко.

Наразі контакт із джерелом втрачено.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.