"Успіхи" батальйону Путіна з охорони правопорядку в Алеппо: ЗМІ повідомляють про мародерство в зруйнованому місті

Солдати Асада створили «кільце безпеки» навколо деяких кварталів Східного Алеппо і під приводом очищення території від мін вриваються в будинки і забирають звідти цінні речі, повідомляє Anadolu.

Грабежі фіксуються в основному в районах Сейф ад-Девле, Аз-Зібдійє, Салахаддін і Ас-Суккері.

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Зазначається, що в ряді КПП сирійської армії у цивільних осіб вимагають великі суми грошей за перевезення особистих речей, в результаті чого деякі місцеві жителі змушені залишати своє майно на пропускних пунктах.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в райони сирійського міста Алеппо був введений батальйон російської військової поліції нібито для охорони правопорядку.