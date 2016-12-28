У Туреччині почалися судові слухання щодо обвинувачених у спробі держперевороту

Як передає Радіо Свобода, 27 грудня розпочалися судові слухання щодо 29 поліцейських.

Офіцерів обвинувачують у низці злочинів, серед яких спроба змінити конституційний лад та участь у терористичних організаціях.

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Обвинувачення просить довічного ув’язнення для 21 поліцейського, та від 7,5 до 15 років за ґратами - ще для восьми.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині заарештовано понад 40 тисяч підозрюваних у причетності до спроби державного перевороту 15 липня цього року. Тоді загинули близько 270 осіб, десятки тисяч людей звільнені з роботи.

В організації спроби перевороту влада звинувачує релігійного проповідника Фетхуллаха Ґюлена. Сам Ґюлен відкидає свою причетність і засуджує спробу перевороту.