"Без шансів": понад 50 тисяч мігрантів вирішили покинути Німеччину і повернутися на батьківщину

Про це пише Русская служба BBC з посиланням на газету Sueddeutsche Zeitung з посиланням на дані федерального управління у справах біженців та міграції Німеччини.

За даними газети, велика частина, що залишили країну мігрантів, - це вихідці із Західних Балкан, у яких не було шансу отримати статус біженця в країні. Таким чином вони змогли уникнути депортації і заборону на в'їзд до Німеччини.

При цьому всього в 2016 році з Німеччини було депортовано 25 тисяч осіб. З числа добровільно виїхали 15 тисяч людей виявилися вихідцями з Албанії. Також ще по 5 тисяч людей добровільно повернулися до Сербії, Іраку та Косово.

За даними Sueddeutsche Zeitung, збільшилося число людей, які бажають добровільно повернутися в Афганістан, Іран і Ірак. У цьому році, наприклад, в Афганістан з Німеччини вирішили повернутися понад 3,2 тисяч осіб - це в 10 разів більше, ніж рік тому.

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Зростання охочих покинути Німеччину пов'язаний з тим, що уряд в разі добровільного від'їзду виплачує сім'ям мігрантів компенсації, включаючи транспортні витрати.

У грудні цього року стало відомо, що уряд витратить 150 млн євро в найближчі три роки на програму з повернення мігрантів на батьківщину. У рік уряд буде витрачати близько 50 млн євро на допомогу мігрантів, які не змогли отримати статус біженця.

В Німеччину за останні півтора року прибутку понад мільйон іммігрантів. В одному лише 2015 року 900 тисяч осіб подали прохання на отримання статусу біженця.