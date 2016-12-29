Британський журналіст вказав на слабкість Росії перед Заходом, проте у Путіна є "серйозні переваги"

Про це на сторінках Тижня пише британський журналіст і публіцист Едвард Лукас.

За його словами, російський президент рішучий, готовий до економічних проблем, що можуть виникнути через його дії, не боїться порушувати правила й застосовувати силу. У Заходу ж цього немає.

"Його ціль ні для кого не таємниця: він прагне замінити міжнародний безпековий порядок Європи, ґрунтований на правилах (який Росія вважає лицемірним і несправедливим), світом, де панували б двосторонні домовленості, а РФ господарювала як велика держава. Стратегія тут нехитра: поділяй і володарюй. Деякі країни треба винагороджувати (наприклад, Угорщину — сьогодні, а Францію, можливо, наступного року). Тих, хто наважується протистояти, — карати. Наразі це стосується Грузії та України. Далі можуть бути Естонія чи Польща", — пише журналіст.

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Лукас вважає, що Росія перемагатиме й надалі, поки Захід не усвідомить, у яку втрапив халепу. Слід готуватися до Європи після доби Північноатлантичного Альянсу.

"Це буде непросто, але катастрофа нам іще не гарантована. Ми таки ще маємо все необхідне для самооборони. Сукупний ВВП прифронтових держав Європи — скандинавських країн, балтійської трійці та Польщі — становить $2,5 трлн, Росії — лише $3,5 трлн. Тим часом Росії доводиться утримувати військовий апарат як у наддержави з глобальними амбіціями. Прифронтовим країнам треба обороняти тільки себе", — зауважив він.