У Польщі "націоналізували" княжу колекцію картин, у тому числі роботу да Вінчі

Всього в так званій колекції князів Чарторийських, що знаходиться у Кракові, налічується близько 86 тисяч експонатів. Крім творів мистецтва вона включає в себе близько 250 тисяч різних історичних документів і книг, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Колекція придбана урядом країни за суму 100 млн євро (105 млн доларів), хоча її вартість оцінюється приблизно в 2 млрд євро.

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Нинішній власник колекції Адам Кароль Чарторийський заявив, що таким чином робить свого роду пожертвування на користь держави.

Цю колекцію в 1801 році почала збирати Ізабелла Чарторийська.

Найбільш значним експонатом є знаменита картина Леонардо да Вінчі "Дама з горностаєм", на якому зображена юна міланська красуня Чечилія Галлерані.

Вона була фавориткою герцога Людовіко Сфорца, якого при дворі називали білим горностаєм. Тому художник і вирішив зобразити дівчину саме з цією твариною.

Картина була написана в 1490 році. Це єдине полотно роботи Леонардо да Вінчі, що знаходиться в Польщі.