"Величезні черги і спустошені банкомати": останній день обміну великих банкнот в Індії

Про це повідомляє Русская служба BBC.

До цього моменту багато банкоматів вже спорожніли, позбавивши людей останньої можливості позбутися від старих грошей.

Вилученню підлягають банкноти номіналом 500 і тисячу рупій (сім і 14 доларів відповідно).

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Прем'єр Індії на початку листопада несподівано для багатьох вирішив припинити обіг цих купюр в рамках заходів з боротьби з корупцією.

За словами експертів, в Індії до останнього часу був великий ринок так званих "чорних грошей". Йдеться про засоби, отриманих незаконним шляхом або прихованих від податкових органів.

Змушуючи людей обмінювати гроші, влада спробувала вивести ділків ринку "чорних грошей" на чисту воду.

Однак цей крок завдав удар по жителях Індії з невисоким рівнем доходу, а також роздрібним торговцям, які звикли покладатися на готівкові гроші.