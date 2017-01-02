Більше 1000 мігрантів намагалися прорватися в іспанський ексклав Сеута

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Понад 1100 мігрантів намагалися потрапити на територію іспанського напівексклаву Сеута, розташованого на півночі Африки. Подолати загородження вдалося тільки двом мігрантам, вони обидва отримали травми, спригуючи із шестиметрового паркану, який знаходиться на кордоні з Марокко.

Читайте такожВ Іспанії і Марокко затримали підозрюваних у вербуванні для ІД - BBC

Влада Іспанії назвала новорічну спробу штурму "надзвичайно запеклою та організованою".

За даними влади, в ході зіткнень один із прикордонників втратив око.

Як повідомляв УНІАН раніше, в грудні понад 400 африканських мігрантів зуміли прорватися на територію Сеути.

Тисячі мігрантів з країн Африки, розташованих на південь від Сахари, які нелегально живуть в Марокко і намагаються потрапити в Сеуту або Мелілью, щоб потім відправитися в Європу.

Більшість таких нелегальних мігрантів зупиняють на кордоні і повертають в Марокко.