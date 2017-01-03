В австралійській в'язниці 77-річний ув'язнений убив співкамерника тостером
17:11, 03 січня 2017Світ
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Неодноразово засуджений за вбивство 77-річний австралієць звинувачується у вбивстві свого 71-річного сусіда по камері.
Ілюстрація / REUTERS
Як повідомило керівництво в'язниці, що знаходиться недалеко від Сіднея, Джон Уолш, який відбуває довічне ув'язнення, використав як знаряддя вбивства тостер, передає Російська служба Бі-бі-сі.
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У заяві також наголошується, що це звичайна практика для австралійських в'язниць, утримувати ув'язнених по двоє в камері.
Своє довічне ув'язнення він отримав у 2008 році за вбивство дружини і двох онуків - п'яти та семи років.
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