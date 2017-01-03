В австралійській в'язниці 77-річний ув'язнений убив співкамерника тостером

Як повідомило керівництво в'язниці, що знаходиться недалеко від Сіднея, Джон Уолш, який відбуває довічне ув'язнення, використав як знаряддя вбивства тостер, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Читайте такожТюремний бунт у Бразилії: понад 50 людей убито

У заяві також наголошується, що це звичайна практика для австралійських в'язниць, утримувати ув'язнених по двоє в камері.

Своє довічне ув'язнення він отримав у 2008 році за вбивство дружини і двох онуків - п'яти та семи років.