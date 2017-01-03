Парламент Туреччини сьогодні обговорить продовження режиму надзвичайного стану

Як повідомляє агентство "Анадолу", у разі затвердження режим НС буде продовжено на 90 днів з четверга, 19 січня.

Надзвичайний стан терміном на три місяці було введено в Туреччині 21 липня після провалу спроби державного перевороту в країні.

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Потім режим НС продовжили на 3 місяці, починаючи з 01.00 середи, 19 жовтня 2016 року.

Група військовослужбовців ЗС Туреччини – членів терористичної організації Фетуллаха Гюлена, в ніч проти 16 липня зробили спробу збройного захоплення влади в країні. Наміри хунти було припинено завдяки діям керівництва країни і органів правопорядку, а також пересічних громадян. Загинула 241 особа.