Парламент Туреччини сьогодні обговорить продовження режиму надзвичайного стану
Пропозицію уряду Туреччини про продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на 3 місяці буде обговорено сьогодні в парламенті.
Як повідомляє агентство "Анадолу", у разі затвердження режим НС буде продовжено на 90 днів з четверга, 19 січня.
Надзвичайний стан терміном на три місяці було введено в Туреччині 21 липня після провалу спроби державного перевороту в країні.
Читайте такожУ Туреччині встановили особу терориста, який влаштував криваву стрілянину у нічному клубі Стамбула
Потім режим НС продовжили на 3 місяці, починаючи з 01.00 середи, 19 жовтня 2016 року.
Група військовослужбовців ЗС Туреччини – членів терористичної організації Фетуллаха Гюлена, в ніч проти 16 липня зробили спробу збройного захоплення влади в країні. Наміри хунти було припинено завдяки діям керівництва країни і органів правопорядку, а також пересічних громадян. Загинула 241 особа.