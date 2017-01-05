Обама попрощався з армією США як Верховний головнокомандувач

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Обама провів огляд військ почесної варти, вибудуваної на його честь.

Після представлення прапорів родів військ і виконання національного гімну президенту була вручена медаль за видатні заслуги у військовому будівництві. Презентацію провів генерал Данфорд, який високо оцінив дії президента США Барака Обами як Верховного головнокомандувача.

Читайте такожОбама натякнув, про що буде його прощальна промова

На сайті Білого дому представлені досягнення Барака Обами як президента США, в тому числі боротьба з тероризмом і знищення Усами Бен Ладена, створення системи протиракетної оборони, стримування агресивних прагнень Росії.

Ештон Картер розповів про військові досягнення останніх восьми років при Обамі, які, як він висловився, відповідали нашим цінностями.

Картер також похвалив Обаму за вміле керівництво збройними силами і за прийняття рішень.