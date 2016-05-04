Картер: Ми не шукаємо війни з Росією, але захищатимемо союзників

Про це повідомляє Радіо свобода.

«Думаю, це важливо. Але це рішення Німеччина ухвалюватиме у контексті НАТО», – заявив Картер 3 травня у німецькому Штугарті після візиту на базу європейського командування США.

«Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України, Грузії, Молдови і, насправді, намагається залякувати країни Балтії», – сказав Ештон Картер.

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Він наголосив також, що НАТО захищатиме своїх союзників.

«Ми не шукаємо холодної чи гарячої війни з Росією. Ми не хочемо зробити Росію ворогом, але ми захищатимемо наших союзників», – зазначив Картер.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр оборони США Еш Картер підтвердив, що НАТО обговорює можливість розмістити чотири батальйони в східних країнах альянсу.