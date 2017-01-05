ЦРУ: WikiLeaks могла отримати крадені дані від Росії через третю сторону

Розвідка США отримала "переконливі докази", що Москва передала сайту WikiLeaks викрадені хакерами з серверів Демократичної партії дані через якусь третю сторону, повідомляє Reuters з посиланням на кількох чиновників з Вашингтона.

"Раніше влада США заявляли, що кібератаками на задіяні в тій чи іншій мірі в передвиборній гонці сервера керували спецслужби Росії, але твердої впевненості в тому, що за всім цим стоїть Росія, яка працює на шкоду іміджу демократичному кандидатові Хілларі Клінтон, в їх заявах не було", - йдеться в повідомленні.

ЦРУ стверджує, що має докази втручання Москви у хід торішніх президентських виборів у США з метою допомогти перемогти республіканцеві Дональду Трампу.

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Сьогодні, 5 січня, ЦРУ має передати президенту США Бараку Обамі і, за добу, його наступникові Дональду Трампу секретну доповідь про підривну діяльность російських спецслужб. За даними джерела, зміст цього звіту досі обговорюється.

Чиновники, які заявили, що Росія діє таємно, через третю сторону, поки не надали жодних подробиць про це. Вони нібито "не хочуть розкривати, яким чином уряд США отримало цю інформацію" - все це, як передбачається, буде в доповіді розвідки.

В інтерв'ю Fox News засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж заявив, що викрадене листування Клінтон та її помічника Джона Подеста він не отримував від будь-якої держави. Проте він і не спростував можливість, що ці матеріали він отримав від "третьої сторони".