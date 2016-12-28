CNN повідомив, коли США введуть санкції проти Росії за кібератаки

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників, обізнаних про плани уряду, передає РБК.

За словами джерел телеканалу, нові санкції передбачають розширення вже діючих обмежень та запровадження заходів на дипломатичному рівні, які адміністрація вважатиме як пропорційну відповідь на російську операцію з хакерських атак. Співрозмовники телеканалу також повідомляють, що влада США планує ввести деякі «секретні» заходи.

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«Передбачається, що в рамках нових санкцій будуть названі певні люди, пов'язані з російською кампанією дезінформації», - передає CNN.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем, виступаючи 28 грудня в Ризі, заявив, що «Конгрес проведе розслідування причетності Росії у вибори, і нові санкції, схвалені обома партіями, боляче вдарять по Росії і особливо Володимиру Путіну».

Телеканал уточнює, що відповідь США не пов'язана з доповіддю розвідки Бараку Обамі, який буде наданий у січні. Передбачається, що ця доповідь буде включати в себе «розсекречені розвіддані про кібератаки Китаю в 2008 і 2012 роках, а також злом [даних] і дезінформацію російськими спецслужбами під час президентської кампанії в 2016 році».

Нові заходи можуть бути введені через два місяці після обговорення цього владою США. Білий дім не зробив цього раніше, щоб не виглядати захисником інтересів Хілларі Клінтон, яка програла президентські вибори.